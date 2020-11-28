Trabzonspor için geçen sezon pandemi sonrası işler kötü gitmiş ve bu durum şampiyonluğun kaçmasına neden olmuştu. Travmanın etkileri bu yıl da devam etti. Son dış saha galibiyetini geçen sezonun son maçında, 25 Temmuz'da Kayseri önünde 2-1'lik skorla alan Karadeniz ekibi bir daha evine 3 puanla dönememişti. bu sezon ilk dış saha maçında Denizli'den 0-0'ık skorla dönen Karadeniz ekibi, Campi ile öne geçip 1-1 bitirdiği Gaziantep FK mücadelesinde ise 2 puana mal olan golü 90+3'te kalesinde görmüştü. Sonrasında Fenerbahçe deplasmanına çıkan Karadeniz ekibi için o karşılaşma da kötü sonuçlandı, Trabzonspor ilk yarısını Benik Afobe'nin attığı golle 1-0 önde kapattığı mücadelede umduğunu bulamadı. İkinci yarıda 3 gol yiyen Bordo-Mavililer'in deplasman galibiyeti özlemi Alanya'da da devam etti.

Özlem sona erdi

Fırtına, Alanya'da ise geriye düştüğü maçta rakipten Caulker'ın kendi kalesine attığı golle 1-1’le ayrıldı. Bu sezon çıktığı ilk 4 dış saha mücadalesinde galibiyet alamayan Bordo-Mavililer'in deplasmandaki kötü serisi 124 gün sonra Ankaragücü önünde sona erdi. 4 aylık aranın ardından Karadeniz ekibine 3 puanı getiren golü ilk devrenin uzatma dakikalarında Lewis Baker frikikten attı. Bu gol dış saha galibiyet özleminin de sonu oldu.