Trabzonspor’da sakatlığı bulunan isimlerden Zargo Toure ile Anthony Nwakaeme’nin iyileştikleri bildirildi. İki oyuncu da takımla birlikte antrenmanlara çıkıyor. Stoper Toure ile sol kanatta forma giyen Anthony’nui pazar günü lider Başakşehir ile ligde oynayacakları maçta forma giymelerine engel bir durumun olmadığı belirtildi.

Bordo-Mavililer’in diğer stoperi Hoessini, Asya Kupası’nda mücadele eden İran Milli Takımı’nda olduğu için Toure, Başakşehir mücadelesinde savunmanın göbeğinde Hüseyin Türkmen ile birlikte forma giyebilecek.

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