Trabzonspor altyapısından yetişen, 2 sezon önce de Lille'e 17.5 milyon Euro gibi rekor bir bedelle transfer olan Yusuf Yazıcı, temsilcilerimiz Zeki Çelik ve Burak Yılmaz'la Fransa Ligi'nde şampiyonluğa koşuyor. Bu durum da lejyonerlerimizin piyasa değerine olumlu yansıyor. Bu sezon 14 gol, 5 asistle oynayarak dikkatleri üzerine çeken ve zirve yolunda Lille'e önemli katkı sağlayan Yusuf için Arsenal'in devrede olduğu iddia edildi.

Uğurcan da yolcu

İngiliz basınında çıkan haberlere göre Topçular'ın, Milli futbolcumuzu kadrosuna katmak için 60 milyon Euro'yu gözden çıkardığı kaydedildi. 24 yaşındaki oyuncunun bu şartlarla transferinin gerçekleşmesi halinde, Fırtına bir sonraki satıştan yüzde 20 pay alacağı için kasasına tam 12 milyon Euro girecek. Sezon sonunda Uğurcan Çakır'dan da minimum 20 milyon Euro'luk gelir bekleyen Karadeniz ekibi, Yusuf'un olası transferiyle mali anlamda rahatlayacak.