Trabzonspor'a Yusuf Yazıcı piyangosu! Tam 12 milyon euro
Trabzonspor'un Fransız ekibi Lille'e gönderdiği ve bonservisiyle 17.5 milyon euro gelir elde ettiği Yusuf Yazıcı'dan bir kez daha kazanacak. Arsenal'in transfer etmek istediği yıldız futbolcu için İngiliz ekibinin 60 milyon euroluk bir teklif yaptığı ve bu tekliften bordo mavililere 12 milyon euro pay düştüğü belirtildi.
Fransa’nın Lille ekibinde gösterdiği performansla bir çok Avrupa kulübünün radarına giren Yusuf Yazıcı için Arsenal iddiası ortaya atıldı. İngiliz basınında yer alan habere göre; Premier Lig’in köklü takımlarından Arsenal’in bir süredir milli futbolcuyu takip ettiği ve sezon sonunda takımlarına katmak istediği yazıldı.
60 milyon euroya satılabilir
Trabzonspor’un Lille satışından 17.5 milyon euro kazandığı Yusuf Yazıcı’dan sözleşmede bulunan bir sonraki satıştan pay maddesi bulunuyor. Fransız ekibinin yüksek bir ücret karşılığında milli oyuncuyu satmayı düşündüğü bilgisi verilen haberde, yaklaşık 60 milyon euro gibi bir rakamdan bahsedildi.
12 milyon euro kazanacak
Eğer transfer bu rakama gerçekleşirse Trabzonspor, Yusuf Yazıcı’dan kasasına yaklaşık 12 milyon euro daha koyacak. (Yenişafak)