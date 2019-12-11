Trabzonspor'a Yusuf Yazıcı piyangosu!
Trabzonspor’un sezon başında Fransa kulübüne sattığı Yusuf Yazıcı, Lille’de 4 maç daha forma giyerse Bordo-Mavili kulübe talih kuşu konacak. Yusuf Yazıcı'nın sözleşmesindeki detay nedeniyle kulübe 1 milyon Euro daha gelir girecek.
Trabzonspor'un sezon başında Lille kulübüne 16 milyon 500 bin Euro gibi rekor bir ücretle sattığı Yusuf Yazıcı'nın sözleşmesindeki detay nedeniyle kulübe 1 milyon Euro daha gelir girecek.
4 MAÇ OYNAMASI YETİYOR
Oyunvu satılırken yapılan anlaşmaya göre Yusuf Yazıcı'nın 25 maça çıkması durumunda Lille Kulübü'nün Trabzonspor'a 1 milyon Euro daha ödemesi gerekiyor. Sezon başından itibaren 21 karşılaşmada oynayan Yusuf Yazıcı'nın 4 maça daha çıkması durumunda Bordo-Mavili kulüp 1 milyon Euro daha kazanacak.
Kaynak: Takvim