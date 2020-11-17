Yaz transfer döneminde Trabzonspor’un kapısından dönen Yunus Mallı, bu kez Fırtına’ya daha yakın... Wolfsburg’da gözden düşen ve sadece 1 maçta 58 dakika şans bulabilen 28 yaşındaki 10 numara, diğer karşılaşmaların hepsinde yedek beklemişti. EURO 2020’de A Milli Takım kadrosunda yer alması için düzenli oynaması gereken ve bunun için Türkiye’de gözönünde olmaya sıcak bakan Yunus konusunda Bordo-Mavililer nabız yoklamaya başlamıştı. Galatasaray ve Mainz’ın da ilgilendiği Yunus için mali şartlar istenilen seviyelere gelmeye başladı. Öyle ki sezon başında cüzi bir bonservis bedeli talep eden Wolfsburg, sezon sonu mukavelesi bitecek Yunus’u Ocak ayında bedavaya verebilir.

1 milyon Euro

Almanlar’ın tek şartı, gurbetçi yıldızın maaşının karşılanması. Yunus Mallı’nın yarım sezonluk ücretinin 1 milyon Euro civarında olduğu öğrenilirken, devre arasına doğru görüşmelerin hızlanması ve somut adımların atılması bekleniyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın da olumlu görüş belirttiği başarılı orta saha için Trabzonspor'un en ciddi rakibi Galatasaray gözüküyor. Fakat Cim Bom'da aynı bölgede Emre Akbaba ve Belhanda var.