Sakatlığı nedeniyle ligde 3 maç kaçıran Daniel Sturridge ile yaklaşık 2 buçuk aydır sahalardan uzak kalan Caleb Ekuban’dan müjde geldi...

Kulüp doktoru Hakan Ayaz resmi açıklama yaptı. Ayaz, Ekuban için, “Sol ayak 5. metatars kemiğindeki kırın tamamen iyileşti. Atletik performans kriterlerini tamamlamak için eksta özel antrenmanlar yapıyor” dedi.

İngiliz süperstar Sturridge hakkında da konuşan Hakan Ayaz, “Kas zarı yırtığı tamamen iyileşti. Ancak kas sertlikleri yaşıyor. Bu nedenle bireysel çalışmalarına devam ediyor” ifadelerini kullandı. Ayaz’ın bu açıklamaları sonrasında, Karaman’ın tercih etmesi halinde iki futbolcunun da pazar günü kadroda olabileceği öğrenildi.