Yeni sezona şampiyonluğun yine en büyük favorisi olarak girmeye hazırlanan Trabzonspor’da, eksik bölgelerin tamamlanması için ciddi uğraş var. Yönetim, teknik direktör Eddie Newton ile yaptığı toplantılarda öncelikli ihtiyaçları 2 stoper ve 2 orta saha olarak belirledi. Elneny ve Nakamba gibi isimlerin yanı sıra 2. bölge için sürpriz isimlerle temaslar var. Savunma hattında ise geniş çaplı operasyon söz konusu. Durumu göre 3 takviye birden yapılabilir. Gündemde Valencia ile sözleşmesi biten 33 yaşındaki Garay, Monaco’nun başarılı oyuncusu Jemerson ve Chelsea’nin genç yıldız adayı Ethan Ampadu bulunuyor. Son olarak scout (izleme) ekibi tarafından bir ismin daha yönetime sunulduğu öğrenildi: Daniel Ayala... Middlesbrough ile sözleşmesi biten Ayala, 1.90 boyunda ve 30 yaşında.

Tam bir lider...

İngiliz ekibiyle kontratı biten 30 yaşındaki savunmacı, lider özellikleriyle ön palana çıkıyor. Bonservis maliyeti olmadığı için Trabzonspor’un kriterlerine uyan Ayala konusunda maliyet araştırmasının yapılacağı öğrenildi. Championship’te geçen sezon 25 maça çıkan Ayala, stoper olmasına rağmen 2 gollük de skor katkısı sağladı.