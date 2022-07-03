Trabzonspor 'da transfer çalışmaları ağırlıklı olarak stoper, kale ve hücum hattı için sürerken İtalya ve Uruguay'dan aynı anda bir iddia ortaya atıldı.

Küme düşen Cagliari'nin ofansif orta saha oyuncusu Gaston Pereiro'nun takımdan ayrılmak istediği ve oyuncuya talip olan takımlar arasında Trabzonspor'un daha ön planda olduğu vurgulandı. Uruguay basını transfer görüşmelerini "Trabzonspor, Pereiro'yla ilgileniyor ancak şimdilik oyuncunun istediği ücret en büyük engel" sözleriyle anlattı. İtalya cephesinde ise "Pereiro için en ciddi teklif Trabzonspor'dan geldi. Uruguaylı, Türkiye şampiyonuna gidebilir" ifadelerine yer verildi. Kulübüyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki yıldız, Ocak 2020'de 4.6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında PSV Eindhoven'dan Cagliari'ye transfer olurken İtalyan ekibi ile sahaya çıktığı 58 maçta 8 gol atıp 3 kez de asist yaptı. (Sabah)