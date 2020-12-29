Akyazı’da alınan derbi mağlubiyeti kadar takımın önemli ismi Vitor Hugo’nun sakatlanması moralleri bozmuştu. Karşılaşmanın ikinci yarısında belinden problem yaşayan yıldız stoper, mücadeleye devam edemedi. Pazar gününü dinlenerek geçiren Brezilyalı oyuncunun detaylı kontrolleri dün yapıldı. Vitor Hugo’dan korkulan olmadı. Belinde önemli bir problem tespit edilmeyen tecrübeli futbolcuda, kas gerilmesi ve burkulma yaşandığı açıklandı. Bu gelişme, Bordo-Mavili ekibin teknik heyetini biraz olsun sevindirdi. Trabzonspor’un bu sezonki en başarılı transferi olarak göze çarpan ve Edgar’la beraber savunmadaki sıkıntıyı ciddi oranda çözen Vitor Hugo, lig ve kupada 3 de gol attı.

Hem tedavi hem dinlenme

29 yaşındaki stopere tedavi uygulanacağı ve 1-2 gün dinlendirileceği öğrenildi. Sonrasında Hugo’nun hafta sonuna doğru antrenmanlara başlaması bekleniyor. Herhangi bir sürpriz yaşanmazsa deneyimli savunmacının pazar günkü Karagümrük deplasmanında forma giyebileceği belirtildi.