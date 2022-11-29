Trabzonspor’a transferde sürpriz öneri!

Trabzonspor ’da transfer çalışmaları sürüyor. Bordo-Mavililer, özellikle orta sahaya bir takviye planlarken menajerler tarafından sürpriz bir isim önerildi.





Trabzonspor’da rota Antalya

Dünya Kupası nedeniyle verilen Milli arada hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, ikinci etap çalışmaları için Antalya’da bugün kampa girecek. Abdullah Avcı, kampta fazla forma şansı bulamayan ve genç oyuncuları değerlendirecek.

Milli takımlara giden ve ekstra izin alan tüm futbolcular, Antalya’daki çalışmalarda takıma katılacak. Sadece Maxi Gomez ve Larsen, Dünya Kupası’nda oldukları için antrenmanlarda yer almayacak.

Avcı’nın gözü genç oyuncularda

Transferde ayrılacak oyuncuların durumuna göre hareket edecek olan Trabzonspor’da, Abdullah Avcı genç isimlerin üzerine titreyecek. Tecrübeli hoca, ilk periyotta fazla forma şansı bulamayan Naci Ünüvar, Lahtimi, Doğucan, Kerem Şen ve Emrehan Gedikli ile özel olarak ilgilenecek. Avcı, bu oyunculara Crystal Palace ve Hull City maçlarında formayı teslim edecek. Özellikle Kerem’in orta alandaki performansı takımın oyun planı açısından da çok önemli.

1461 Trabzon’da Kerem fırtınası

Bordo-Mavililer’in kiralık olarak 1461 Trabzon’a gönderdiği Kerem Baykuş, 2 haftadır sergilediği performansla fark yaratıyor. 22 yaşındaki forvet, Uşakspor maçında attığı golle galibiyeti getirirken, Balıkesirspor mücadelesinde de 2 kez rakip fileleri havalandırdı.

Sezon sonunda Trabzonspor’a dönecek olan Kerem’in gelişimi yakından takip ediliyor. Başarılı oyuncunun Trabzonspor’la 2024’e kadar mukavelesi bulunuyor.

Rusya’dan genç orta saha

Trabzonspor’a menajerler tarafından Daniil Utkin önerildi. 23 yaşındaki başarılı futbolcu, 1998 sonrası doğumlu olduğu için artı 1 yabancı kontenjanına da uyuyor. Abdullah Avcı’nın Rus isimle ilgili kararı bekleniyor.

Teknik direktör Abdullah Avcı, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada orta sahada sıkıntı yaşadıklarını söylemiş ve “Merkezde rakibi karşılayacak, defansif yanı kuvvetli bir 8 numaramız yok” demişti. Ocak transferi öncesi menajerler tarafından Trabzonspor’un kapısı sık sık çalınırken, önerilen isimlerin birinin Daniil Utkin olduğu öğrenildi. Rostov forması giyen 23 yaşındaki yıldız isim, bu sezon çıktığı 22 resmi maçta 3 gol atarken, 9 asist yaptı. Orta alanda çift yönlü oynayabilen ve savunmadaki katkısının yanı sıra hücumdaki üretkenliğiyle de dikkat çeken Utkin, Rusya Milli Takımı’nın formasını da giyiyor.

Takip ediliyor

Utkin, 1998 doğumludan genç olduğu için artı 1 yabancı kontenjanına uyuyor. Trabzonspor’da 24 yaşından genç yabancı futbolcu bulunmadığı için bu kontenjan boş. Dolayısıyla 1998 doğumludan küçük oyuncu alınması durumunda, mevcut yabancılardan birini göndermeye gerek yok. Utkin’le ilgili Abdullah Avcı’nın kararı beklenirken, oyuncuyu Trabzonspor Futbol İzleme Komitesi’nin uzun süredir takip ettiği belirtildi.