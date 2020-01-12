Trabzonspor'da stoper arayışları devam ediyor. Bordo-Mavili takım Yunanistan Ligi ekiplerinden Olympiakos forması giyen Svetozar Markovic ile yakından ilgileniyor.

Olympiakos'un geçen sezon 1.5 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı 19 yaşındaki oyuncu için kiralık ve satınalma opsiyonu gündemde.

Sırbistan U21 takımı forması giyen ve geleceğin yıldızları arasında gösterilen Markovic ile Kayserispor, Konyaspor ve Malatyaspor ilgileniyor.

Genç oyuncu Olympıakos'a transfer olmadan önce Avrupa'nın bir çok dev külübünün gündeminde yer almıştı.

Yakup Çınar - Fanatik.com.tr



