Trabzonspor’un İngiliz süperstarı Daniel Sturridge’ten, Medipol Başakşehir maçı öncesi iyi haber geldi.

Kasığındaki ağrılar nedeniyle UEFA Avrupa Ligi’nde Krasnodar maçının kadrosundan son anda çıkarılan 30 yaşındaki futbolcu, karşılaşma sonrasındaki ilk idmanda da dinlendirilmişti. Bir günlük arayı da iyi değerlendiren tecrübeli futbolcunun, bu süreçte ağrılarının azıldığı ve son yapılan idmanda takımla beraber çalıştığı öğrenildi.

11’deki yeri belirsiz

Teknik direktör Ünal Karaman’ın yakından ilgilendiği Sturridge, hocasına da kritik maçta forma giymek istediğini belirtti. Bunun üzerine kamp kadrosuna alınan deneyimli futbolcunun, 11’de oynayıp, oynamayacağı maç saatinde belli olacak. Ancak yıldız oyuncunun, mücadelenin gidişatına göre ikinci yarıda forma giyme ihtimalinin daha yüksek olduğu gelen haberler arasında.