Hamsik transferinden sonra Trabzonspor ’da tüm gözler Alexander Sörloth’a çevrildi... Eski yıldızını geri döndürmek isteyen Bordo-Mavililer, ilk olarak oyuncunun geleceğiyle ilgili Leipzig kulübünün alacağı kararı bekliyordu. Her ne kadar bu konuyla ilgili resmi açıklama yapılmamasına rağmen Almanya’nın köklü gazetelerinden Bild, müjdeli haberi verdi. Leipzig’in yeni sezon planlamasında Sörloth’un yer almadığı vurgulanırken, Norveçli yıldızın kiralanabileceği yazıldı.





Daha önce görüşüldü

Bundesliga ekibinin en az 3 transfer yapacağı ve bütçede yer açmak adına bazı isimlerle yolları ayıracağı vurgulanırken, Sörloth’un gönderilecek futbolcular arasında öne çıktığı belirtildi. Bu gelişme sonrası Bordo-Mavili yönetim, Leipzig’in kapısını çalmaya hazırlanıyor. Daha önce Alman ekibiyle görüşen ve “Henüz Sörloth’la ilgili karar vermedik” cevabını alan Başkan Ahmet Ağaoğlu, yeniden Leipzig cephesiyle temas kuracak.





Yıllık ücreti sorun değil

Hem Alexander Sörloth hem de menajeri Morten Wivestad ile sürekli iletişim halinde olan Başkan Ağaoğlu, Leipzig’in kesin karar vermesi sonrası hemen resmi görüşmeleri başlatacak. 25 yaşındaki yıldız forvetin 3 milyon Euro’nun üzerindeki yıllık maaşını karşılamaya hazır olan Fırtına, tavan ücret politikasını sadece ‘Kuzey’in Kralı’ için delecek!







