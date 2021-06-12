Trabzonspor'a Sörloth müjdesi
Almanya’nın köklü gazetesi Bild, Leipzig’in yeni sezon planlamasında Sörloth’un yer almadığını ve Norveçli yıldızın kiralanabileceğini yazdı. Bundesliga ekibinin en az 3 transfer yapmaya hazırlandığı vurgulanırken, bütçede yer açmak adına Alexander Sörloth’un gönderileceği belirtildi. ‘Kuzey’in Kralı’ ve menajeriyle sürekli temasta olan Başkan Ahmet Ağaoğlu, hafta içinde Leipzig’le bir görüşme yapmaya hazırlanıyor...
Hamsik transferinden sonra Trabzonspor ’da tüm gözler Alexander Sörloth’a çevrildi... Eski yıldızını geri döndürmek isteyen Bordo-Mavililer, ilk olarak oyuncunun geleceğiyle ilgili Leipzig kulübünün alacağı kararı bekliyordu. Her ne kadar bu konuyla ilgili resmi açıklama yapılmamasına rağmen Almanya’nın köklü gazetelerinden Bild, müjdeli haberi verdi. Leipzig’in yeni sezon planlamasında Sörloth’un yer almadığı vurgulanırken, Norveçli yıldızın kiralanabileceği yazıldı.
İlgili Haberler
Daha önce görüşüldü
Bundesliga ekibinin en az 3 transfer yapacağı ve bütçede yer açmak adına bazı isimlerle yolları ayıracağı vurgulanırken, Sörloth’un gönderilecek futbolcular arasında öne çıktığı belirtildi. Bu gelişme sonrası Bordo-Mavili yönetim, Leipzig’in kapısını çalmaya hazırlanıyor. Daha önce Alman ekibiyle görüşen ve “Henüz Sörloth’la ilgili karar vermedik” cevabını alan Başkan Ahmet Ağaoğlu, yeniden Leipzig cephesiyle temas kuracak.
Yıllık ücreti sorun değil
Hem Alexander Sörloth hem de menajeri Morten Wivestad ile sürekli iletişim halinde olan Başkan Ağaoğlu, Leipzig’in kesin karar vermesi sonrası hemen resmi görüşmeleri başlatacak. 25 yaşındaki yıldız forvetin 3 milyon Euro’nun üzerindeki yıllık maaşını karşılamaya hazır olan Fırtına, tavan ücret politikasını sadece ‘Kuzey’in Kralı’ için delecek!