Trabzonspor camiası, umutla CAS'ın kararını bekliyordu. UEFA'nın Avrupa'dan bir yıl men ettiği Bordo-Mavililer, itiraz için İsviçre'ye çıkartma yapmış ve çok kapsamlı bir savunma gerçekleştirmişti. Cezaya konu olan 2019 sezonunda ekonomik olarak artıya geçen Fırtına'nın itirazında Spor Tahkim Mahkemesi, iki yüzlü bir tavır sergiledi. PSG'nin limitleri aşan harcamalarının kılıfına uydurulmasına ses çıkarılmazken Manchester City'nin 2 yıl men cezası da kısa bir süre önce kaldırılmıştı. İş Trabzonspor'a gelince sunulan deliller kabul edilmedi. UEFA'nın verdiği 1 yıllık men cezası onandı, Fırtına Şampiyonlar Ligi'nin dışında bırakıldı.

Federal Mahkeme'ye taşıyorlar

“Kararın bizden önce kamuoyuyla paylaşılması saygısızlıktır”ifadesini kullanan Başkan Ahmet Ağaoğlu daha önce, "CAS son durak değil, İsviçre Federal Mahkemesi’ne götürülebilecek bir mücadele"demişti. Yönetim karar sonrası İsviçre Federal Mahkemesi'ne gitme yönünde karar aldı.

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