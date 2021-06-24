Yeni sezon öncesinde şampiyonluk kadrosu kurmak isteyen ve bu doğrultuda Peres, Hamsik, Gervinho, Koita gibi isimleri renklerine bağlayan Karadeniz ekibi şimdi de golcü için düğmeye bastı. Alexander Sörloth için Leipzig'den yanıt bekleyen, Ekuban ve Djaniny'yle de yollarını ayırma ihtimali bulunan Trabzonspor , Milan Makaric'in peşine düştü. Sırp Ligi'nde 25 gol, 8 asistle oynayan ve krallık tacını takan 25 yaşındaki futbolcu için Radnik'le temasların başladığı iddia edildi.









1 yıl sözleşmesi kaldı

İspanyol basınında çıkan haberlerde Fırtına'nın, kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Sırp golcüyü cüzi bir rakam karşılığında kadrosuna katmak istediği yazıldı. Kariyer zirvesini yaşayan tecrübeli forvetin de artık yeni maceralara hazır olduğu ve Bordo-Mavililer'in ilgisine sıcak baktığı kaydedildi.

Beşiktaş ve birkaç kulüp daha...

Trabzonspor'un, Sörloth transferi olsa dahi Makaric'i de renklerine bağlamak istediği ve hücumdaki rotasyonu iyice genişletmeyi planladığı gelen haberler arasında. 1.85'lik forvetin ülkemizden Beşiktaş dahil birkaç kulübün daha radarında olduğu da vurgulanıyor.





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