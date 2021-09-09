Milli ara Trabzonspor ’a ilaç gibi geldi. Sakatlığı bulunan neredeyse tüm oyuncular oynayacak duruma geldi. Danimarka Milli Takımı’ndan dönen Cornelius’un yanı sıra Bruno Peres, Abdülkadir Ömür, Trondsen ve Dorukhan takımla çalışmalarını sürdürüyor. Adalesinden sıkıntı yaşayan Gervinho ise dünkü antrenmanda düz koşuya devam etti. Ardından özel program dahilinde idman yaptı. Sakatlardan gelen üst üste müjdeli haberler teknik heyeti sevindirirken, Trabzonspor neredeyse tam kadroya yakın bir şekilde Galatasaray ’ın karşısına çıkacak. Gervinho’nun net durumu önümüzdeki günlerde belli olacak fakat Fildişili yıldızın yedek kulübesinde yer alma ihtimali giderek yükseliyor. Derbi 11’ini belirleme konusunda Abdullah Avcı’yı zor bir karar bekliyor.