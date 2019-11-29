UEFA Avrupa Ligi’ne havlu atan ve artık tamamen ligdeki şampiyonluk yarışına odaklanan Trabzonspor dünkü Getafe karşılaşmasında bu kararlılığını bir kez daha gösterdi. Son oynanan Krasnodar sınavında yedek ağırlıklı bir kadro ile mücadele eden Fırtına’da teknik direktör Ünal Karaman, pazar günü oynanacak Galatasaray mücadelesini düşünerek, İspanyol ekibine karşı da as oyuncularını yedek soyundurdu.

Zorlu maça 22.2 yaş ortalamasına sahip oldukça genç bir kadro ile başlayan Karadeniz temsilcisi, ilk yarıda beklenenin üstünde bir performans sergiledi.

Mata şık vurdu

İkinci devrede ise Getafe’nin fizik üstünlüğü ve tecrübesi ortaya çıktı. 50. dakikada da Jaime Mata, ceza sahasında şık bir vuruşla İspanyol ekibini 1-0 öne geçirdi. Karşılaşma bu sonuçla sona erdi ancak gençlerin performansı alkış aldı.

Tatil yok

Bordo-Mavililer’de gözler artık kritik Galatasaray maçına çevrildi. Trabzonspor, Sarı- Kırmızılılar ile oynanacak dev karşılaşmanın hazırlıklarına ara vermeden bugün başlayacak.