Sezona Avrupa Kupası maçlarıyla başlayan Trabzonspor 25 günde Süper Lig'de ve Avrupa'da 7 maç oynadı. Yoğun maç trafiğinde iyi sonuçlar elde eden Karadeniz ekibine adeta nazar değdi. Abdulkadir Ömür ve Yusuf Sarı'nın ardından Ekuban'ında ameliyat masasına yatacak olaması Karadeniz ekibini sıkıntıya soktu. Milli arada eksiklerini gidermeyi hedefleyen bordo-mavililerde üst üste yaşanan sakatlıklar Trabzonspor'un Süper Lig'de 15 Eylül Pazar günü oynayacağı Gençlerbirliği ve 19 Eylül Perşembe günü deplasmanda oynayacağı Getafe maçı öncesi morallerin bozulmasına neden oldu. Teknik Direktör Ünal Karaman, üst üste yaşanan talihsiz sakatlıklar nedeniyle düşünmeye başladı.

21 günde oynayacağı 6 maçta bu oyunculardan yararlanamayacak

Trabzonspor 15 Eylül'de sahasında ağırlayacağı Gençlerbirliği maçı sonrası UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda 19 Eylül Perşembe günü Getafe ile ilk maçına çıkacak olan Trabzonspor, bu maç sonrası 22 Eylül Pazar günü Sivas deplasmanına gidecek. 29 Eylül Pazar günü ise sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek olan bordo-mavililer Avrupa'da ise evinde 3 Ekim Perşembe günü Basel'i ağırlayacak. 6 Ekim Pazar günü ise deplasmanda Çaykur Rizespor'un konuğu olacak olan bordo-mavililer 21 günde oynayacağı 6 zorlu müsabakada Abdulkadir Ömür, Yusuf Sarı ve Ekuban'dan gibi sakat oyuncularından yararlanamayacak.

7 oyuncu tedavi görüyor

Trabzonspor'da 7 oyuncu yaşadıkları çeşitli sakatlıklar nedeniyle tedavi görüyor. Bordo-mavililerde Yusuf Sarı ameliyat olurken, Abdulkadir Ömür'de Almanya'da tedavi görecek. Dünkü antrenmanda Fernandes ile girdiği ikili mücadele de sakatlanan Ekubün'da ameliyat masasına yatacak. Ciddi bir durumu olmayan Fernandes''de tedavi gören diğer bir isim. Onazi, Sturridge ve Kamil Ahmet Çörekçi'de tedavilerinin yanı sıra bireysel olarak çalışmalarını sürdürüyorlar.

İHA