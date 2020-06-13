UEFA Kulüp Finansal Kontrol kurumu tarafından bazı finansal yükümlülükleri yerine getirmediği gerekçesiyle Avrupa kupalarından 1 yıl men cezası alan Trabzonspor, CAS’a itiraz için gerekli dosyayı hazırladı.

61saat'in haberine göre; UEFA’nın verdiği cezanın önemli bir maddesini ise eski Başkan Muharrem Usta’nın alacakları oluşturuyordu. Bu cezanın kalkması için muvafakatname vermesi gereken eski başkan Usta’nın avukatları ile Trabzonspor’un avukatları İstanbul’da TFF yöneticisi Mustafa Hacıkerimoğlu’nun ofisinde bir araya geldi. Burada yapılan görüşmeler sonucunda Usta’nın avukatları gerekli imzayı verirken Trabzonspor kulübü avukatları da hemen gerekli belgeleri CAS dosyasına ekledi.

Trabzonspor’un CAS’a itirazı Pazartesi günü yapacağı öğrenildi.