Süper Lig'de lider konumunda olan ve son 8 hafta dışında yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da gündeme Orenburg forması giyen Djordje Despotovic gelmişti. Sırp oyuncu Rus ekibi Orenburg'a veda etti. Sözleşmesi sona eren Despotovic ile birlikte kaleci Dovbnya'nın ayrıldığını kulübün resmi sitesi duyurdu.

Daha önce Rus basını, sezon sonunda kontratı bitecek oyuncu için Trabzonspor'un 800 bin Euro'luk bir teklif yaptığını belirtmişti. Oyuncunun yeni gideceği kulüpte 1 milyon Euro'nun üzerinde bir ücret almak istediği belirtildi.

Despotovic, Orenburg takımından bu sezon sahaya çıktığı 22 maçta 9 gol, 1 asistlik performans sergiledi.