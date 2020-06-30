Trabzonspor, Süper Lig’in 30. haftasında Galatasaray’a konuk olacağı maçın hazırlıklarına bir günlük izinin ardından başladı. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre oyuncular, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde kuvvet çalışmaları gerçekleştirdi.

Sakatlıkları bulunan Abdulkadir Parmak, Sörloth, Ekuban ve Nwakaeme’nin, tedavilerinin ardından saha çalışmalarına katıldıkları öğrenildi. Trabzonspor, yarın sabah yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.



