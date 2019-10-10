2019-20 sezonunda yaşadığı sakatlıklar nedeniyle kadro sıkıntısı yaşayan Trabzonspor'a, Çaykur Rizespor maçında oyuna devam edemeyen Hosseini ile Novak'tan iyi haber geldi. Majid Hosseini ve Filip Novak'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulunan bordo-mavili kulübün Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, iki oyuncunun da tedavisine başlandığını belirterek, şunları söyledi:

"Çaykur Rizespor müsabakasının ikinci yarısında sol dizine aldığı darbe sonucu oyundan çıkmak zorunda kalan Majid Hosseini'nin sağlık ekibimiz tarafından yapılan ilk kontrollerinde darbeye bağlı dizinde ödem tespit edilmiş olup, ülkesinin milli takım kampına dahil olan oyunumuza çekilen MR'da da aynı teşhis konularak tedavisine başlanmıştır. Yine Çaykur Rizespor müsabakasının ilk yarısında sağ kasık bölgesinden sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Filip Novak'ın ise ilk muayenesinde kasığında hafif bir zorlanma olduğu tespit edilmiş ve riske edilmeyerek oyundan alınmıştır. Yapılan MR tetkikinde kasık bölgesinde ödem tespit edilen ve ağrılarının devam ettiğini belirten oyuncumuz milli takım kadrosundan çıkartılarak tedavi sürecine girmiştir. Her iki oyuncumuzun Süper Lig'de oynayacağımız Gaziantep FK karşılaşmasına kadar hazır hale gelmesi öngörülmektedir."

HAZIRLIKLAR BAŞLIYOR

Bu arada Süper Lig'in 7'nci haftasında oynanan Çaykur Rizespor maçının ardından milli maçlar nedeniyle lige verilen arada 4 günlük izin yapan Trabzonspor'da izin sona eriyor. Bordo-mavililer yarın Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde toplanarak saat 16.30'da yapacağı antrenmanla ligin 8'nci haftasında 19 Ekim'de sahasında Gaziantep Futbol Kulübü'yle oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayacak.