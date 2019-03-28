Başkanlık koltuğuna oturduğu günden bu yana mali sıkıntılarla uğraşan ve Trabzonspor’u ekonomik anlamda düzlüğe çıkarmak adına yoğun mesai harcayan Ahmet Ağaoğlu yine önemli bir adım attı. Ay sonuna kadar UEFA lisansını almaya engel olan 80 milyon TL’lik borcun bir kısmını kapatması gereken Bordo-Mavili yönetim, uzun süredir yapılan sponsorluk görüşmelerinde sonuca vardı. Ciddi bir kaynak bulan Ağaoğlu ve kurmayları, yarın toplamda 55 milyon TL’lik bir ödeme yapmaya hazırlanıyor.

Baskı kalkacak

Öncelikli olarak Majid Hosseini’nin eski kulübü İstiklal’e, Anthony Nwakaeme’nin eski takımı Hapoel Beer Sheva’ya ödeme yapacak olan Karadeniz temsilcisi, Sosa ve Kucka için Milan’a, Novak’ın bonservis taksidi nedeniyle de Midtjylland’a borcunu ödeyecek. Kulüplere 20 milyon TL’ye yakın bir ödeme yapacak olan Bordo-Mavililer, aynı zamanda oyuncularına da geciken alacaklarını yatıracak. Böylece yakın zamandaki UEFA’nın baskılarını ortadan kaldıracak olan Fırtına, rahat bir nefes alacak.