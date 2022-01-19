Süper Lig 'in 22. hafta mücadelesinde lider Trabzonspor , Giresunspor ile karşı karşıya geldi. Bordo-Mavili ekipte mücadelenin 5. dakikasında sarı kart gören Hüseyin Türkmen ile 78. dakikasında sarı kart gören Yusuf Erdoğan cezalı duruma düştü.

Trabzonspor'da sarı kart sınırında bulunan bulunan Hüseyin Türkmen ve Yusuf Erdoğan, rakiplerine yaptıkları müdahaleler sonrası maçın hakemi Alper Ulusoy tarafından sarı kart ile cezalandırıldılar.

Bu kartlar ile birlikte cezalı duruma düşen Hüseyin Türkmen ve Yusuf Erdoğan, Bordo-Mavili ekibin Süper Lig'in 23. haftasında, 23 Ocak günü Galatasaray ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.



