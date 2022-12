Trabzonspor geçtiğimiz sezon şampiyonluğu elde ederken Marek Hamsik, bu başarıda önemli pay sahibi olmuştu. Yıldız futbolcu yaptığı açıklamada kötü haberi verdi. İşte detaylar...

EREN ELMALI HEDEFLERİNİ AÇIKLADI

Trabzonspor'un başarılı oyuncusu Eren Elmalı, her futbolcu gibi kendisinin de Avrupa'da oynama hedefi olduğunu belirterek, kısa vadede ise Trabzonspor ile şampiyonluk yaşamayı istediğini söyledi. Her futbolcu gibi Avrupa'da oynama hedefi olduğunu belirten Eren, "Tabii ki benim de her futbolcu gibi Avrupa'da oynama hedeflerim var. Ama kısa vadede şu an hedefim ben Trabzonspor'da şampiyonluk yaşamak istiyorum. Bunun için çalışıyoruz takımca ben de bunun için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Benim şu an tek hedefim Trabzonspor'la şampiyonluk yaşamak" dedi.

KADRO İSTİKRARI YAKALANAMADI

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig 'de geride kalan 13 haftada üst üste aynı kadroyla sahaya çıkamadı. Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın dikkat çektiği bireysel performanslar kadro istikrarını da etkiledi. Trabzonspor , Süper Lig 'de oynadığı 13 maçta, ilk 11'de farklı isimlerle sahaya çıktı. Bordo-mavililer, geçtiğimiz sezon yakaladığı kadro istikrarını ise bu sezon geride kalan bölümde tutturamadı. Transfer nedeniyle yaşanan değişimler, oyuncu sakatlıkları ve yeni arayışlar bordo-mavililerde kadro istikrarının önü geçti.

TÜM HESAPLAR DEĞİŞTİ

Ligin 2. haftasında ise Hatayspor'u konuk eden Karadeniz ekibi; Uğurcan Çakır, Larsen, Denswıll, Hugo, Eren Elmalı, Siopis, Vısca, Bakasetas, Doğucan Haspolat, Cornelius ve Trezeguet'li kadroya sahaya çıkarken, Vısca bu maçta yaşadığı sakatlık sonrası uzun süre sahalardan ayrı kaldı. Bordo-mavililer, Spor Toto Süper Lig'de ilk 2 haftayı kayıpsız geçerken, ilk 4 hafta ilk 11'de sahaya çıkan Cornelius'un ani ayrılığı ve sonrasında ise Dorukhan Toköz'ün sakatlığı Karadeniz ekibinde tüm hesapların yeniden yapılmasına neden oldu. Kemik kadrosundan 3 oyuncuyu kısa sürede kaybeden Teknik Direktör Abdullah Avcı, yeni oyuncuların uyum dönemleriyle ilgili de sorun yaşadı.

SAVUNMA VE HÜCUM HATTI OTURMADI

Geçtiğimiz sezon savunmada ve hücum hattında istikrar yakalayan Trabzonspor, bu sezon ise aynı istikrarı sağlayamadı. Bartra, yeni takımıyla 4. haftada 11'de sahaya çıkarken, Vıtor Hugo ile birlikte uyum sağlama noktasında eksiklikleri sürüyor. Savunmanın solundaki isim Eren Elmalı ise takımın en istikrarlı oyuncusu oldu. En uzun süre sahada kalan Eren, milli takımın da yolunu tuttu. Larsen ise forma giydiği maçlarda performans olarak soru işareti bıraktı. Trabzonspor'da Cornelius'un takımdan ayrılmasından sonra hücum hattına transfer edilen Umut Bozok ve Gomez ise Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasına 11'de birlikte başladılar. Deplasmanda oynanan maçta Trabzonspor, rakibi Adana Demirspor'a 3-2 mağlup olmuştu. Karadeniz ekibi Umut ve Gomez'den beklediği bireysel performansları ise henüz yakalayamadı.

GERİ DÖNMEK İSTİYOR

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'un yıldız orta sahası Marek Hamsik açıklamalarda bulundu. Napoli Fransa Twitter hesabına konuşan Hamsik, futbolun ardından Napoli'ye dönmek istediğini söyledi. Yıldız oyuncu ayrıca Napoli döneminde farklı takımlardan transfer teklifi aldığını itiraf etti.

"MİLAN, INTER VE JUVENTUS BENİMLE TEMASA GEÇTİ"

Kendisine gelen transfer tekliflerini açıklayan Marek Hamsik, "Napoli'deyken önce Milan, ardından Inter ve en sonunda da Juventus benimle temasa geçti. Nedved beni aradı ama onlara katılmayı hiç düşünmedim. Ayrılmak istemiyordum, Napoli'de ve ailemde mutluydum. bu yüzden hep uzattım." ifadelerini kullandı.

"ÇİN'DEN BU ÇAĞRIYI ALMASAYDIM, ÖMÜR BOYU KALACAKTIM"

Napoli'den Çin'in DL Yifang takımına transfer olan Hamsik, "Ne kadar uzun kalırsam, taraftarlar beni o kadar çok sevdi. Çin'den bu çağrıyı almasaydım, ömür boyu kalacaktım." açıklamasını yaptı.

"NAPOLİ NEDEN OLMASIN"

Marek Hamsik, "Napoli'ye dönmeyi düşünüyor musun?" şeklinde gelen soruya ise "Neden olmasın! De Laurentiis ile çok iyi bir ilişkim var. Onunla emekliliğimden sonra olası bir dönüş hakkında konuştum. Ocak ve Mart ayları arasında bunu konuştuk." diye cevap verdi.

"EN ÖNEMLİ 3 OYUNCUNUN AYRILMASI İNANILMAZ"

Insigne, Koulibaly ve Mertens'in Napoli'den ayrılışı hakkında konuşan Hamsik, "En önemli 3 oyuncunun ayrılması inanılmaz, taraftarlar açısından utanç verici ama Kvara, Kim ve Osimhen gibi büyük oyuncuların iyi taraflarını görelim." dedi.

"UMARIM BAŞLADIKLARI GİBİ DEVAM EDERLER"

Serie A'da geride kalan 15 hafta sonunda 41 puan ile lider olan Napoli'nin şampiyonluğu kazanma olasılığı hakkında konuşan tecrübeli futbolcu, şunları söyledi: "Hiçbir şey söylemem, batıl inançlarımız var, harika bir sezon geçiriyorlar ve umarım başladıkları gibi devam ederler."

HAMSİK'iN KARİYERİ

27 Temmuz 1987 doğumlu Sloven futbolcu, kariyerine Bratislava'da başladı. Bresicia alt yapısına geçen Hamsik, burada profesyonel oldu. 2007'de Napoli'ye imza atan orta saha, 2019 yılına kadar Napoli'de forma giyerek efsaneler arasına girdi. İtalya'dan 2019'un Şubat ayında ayrılan Hamsik, Çin'in DL Yifang takımına imza attı. Daha sonra IFK Göteborg'a transfer olan Hamsik, 2021 yazında Trabzonspor'a geldi.

HAMSİK'İN PERFORMANSI

Bu sezon Bordo-Mavili forma ile 16 karşılaşmada görev alan Marek Hamsik, 2 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı. Hamsik, teknik direktör Abdullah Avcı'dan 1027 dakika süre alırken asist katkısında bulunamadı. (Ajansspor)

