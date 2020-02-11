Trabzonspor’a kar engeli

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde perşembe günü Erzurumspor ile gerçekleşecek olan rövanş mücadelesinin hazırlıklarına başladı. Ancak yoğun kar yağışı nedeniyle Hüseyin Çimşir’in öğrencileri, idmanı salonda yapmak zorunda kaldı.

Trabzonsporlu futbolcular, çalışmalar sonrasında da yoğun kar yağışıyla boğuştu.

Fırtına’nın yıldızları, son 2 gündür evlerine giderken oldukça zorluk çekerken yaptıkları paylaşımlar da Karadeniz ekibinin taraftarlarını güldürdü.

Trabzonspor’un yıldızları, salonda yapılan idmanda bir hayli neşeliydi.

Da Costa, arabasının kapısını zorlukla açtı, Bilal’in bu görüntüleri paylaşması, oldukça ilgi çekti.

Fırtına’nın sosyal medya hesabı, Akyazı Stadı’nın karlı görüntüsü için “Mazimiz gibi bembeyaz!” paylaşımında bulundu.