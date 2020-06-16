Trabzonspor'a İstanbul’da süper karşılama

Trabzonspor kupa yarı final rövanşında oynayacağı Fenerbahçe rövanşının son hazırlıklarını dün Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yaptı.

16 Haziran 2020, Salı 06:58 Son Güncelleme:
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Trabzonspor'a İstanbul’da süper karşılama

Ardından İstanbul’a hareket eden Bordo-Mavililer’i tesislerden çok sayıda taraftarı meşaleler yakıp, tezahüratlar eşliğinde yolcu etti. Türk Hava Yolları’nın TK3261 sefer sayılı uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı’na inen Bordo-Mavililer’i taraftarları karşıladı. Coşkunun üst düzeyde yaşandığı alanda, taraftarlara polis ekipleri sosyal mesafeye uymaları konusunda sürekli uyarılarda bulundu. Polis eşliğinde Sabiha Gökçen´den ayrılan Trabzonspor kafilesi, konaklayacağı otele gitti.

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