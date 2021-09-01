UEFA Konferans Ligi’ndeki Roma deplasmanında Trabzonspor 4 sakat birden vermişti. Omzundan problem yaşayan Cornelius’un yanı sıra, Gervinho, Peres ve Trondsen kas sakatlıkları yaşadı. Yıldız isimlerinden tedavisine hemen başlanırken, milli ara Bordo-Mavili takıma ilaç gibi gelecek. Yaklaşık 15 günlük periyotta 4 yıldızın oynayacak duruma gelmesi hedefleniyor. Teknik direktör Abdullah Avcı, sağlık heyetinden gelecek rapora göre hareket edecek. 12 Eylül’de Süper Lig ’in 4. haftasında Galatasaray ile derbiye çıkacak olan Fırtına, galibiyet serisini 4 maça çıkarmak istiyor. Gervinho ile Cornelius’un bu maça yetişme ihtimalleri şimdilik yüksek gözükürken, Peres ile Trondsen’in durumları ise daha kritik.