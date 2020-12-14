Sivasspor mücadelesinin ardından Kayseri deplasmanını da kaçıran Anthony Nwakaeme geri döndü... Hücum hattında yokluğu fazlasıyla hissedilen Nijeryalı futbolcu, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde dün gerçekleştirilen idmanda yer aldı. Bir güzel haber de Djaniny Semedo’dan geldi. Nwakaeme gibi adale sakatlığı yaşayan başarılı futbolcu, düz koşunun ardından hafif tempolu çalışmalar yaptı. Sağlık ekibi her iki oyuncuyla yakından ilgilenirken, teknik direktör Abdullah Avcı da gelişmeleri takip ediyor. Avcı, hem Nwakaeme hem de Djaniny’nin 19 Aralık’ta Çaykur Rizespor ile oynanacak lig karşılaşmasına mutlaka hazır şekilde yetişmelerini istiyor. Tecrübeli hocanın, tam olarak iyileşmeden bu isimleri çarşamba günkü Türkiye Kupası mücadelesinde riske etmesi beklenmiyor.



