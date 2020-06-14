Sakatlığı nedeniyle takımla birlikte İzmir’e gitmesine rağmen Göztepe maçında riske edilmeyen Jose Sosa, Fenerbahçe karşılaşmasında kadroda yer almaya hazırlanıyor. Ağrıları azalan Tangocu’nun son durumu yarın netlik kazanacak. Fakat ilk sinyaller oldukça olumlu. Kaptan da bu maçı kesinlikle kaçırmak istemiyor.

Bir diğer güzel gelişme de Abdülkadir Ömür cephesinde yaşandı. Alt adalesinde kramp meydana gelen ve buz torbasıyla Gürsel Aksel Stadı’ndan çıkan genç yıldızın durumunun ciddi olmadığı öğrenildi. Yapılan kontrollerde Abdülkadir’in Fenerbahçe maçında oynamasının önünde bir engel bulunmuyor. Teknik direktör Hüseyin Çimşir her şeye rağmen Fırtına’nın iki yıldızının durumunu yakından takip edecek ve son kararı sağlık kurulu ile görüştükten sonra verecek.