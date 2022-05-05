Bordo-mavili ekip, Bundesliga ekiplerinden Borussia Mönchengladbach'ın Türk futbolcusu Kaan Kurt'u kadrosuna katmak istiyor. Sağ bek mevkiinde forma giyen gurbetçi futbolcuyu, Trabzonspor 'un yanı sıra Hollanda ekibi Heerenveen, Bundesliga takımları Nürnberg ve Hannover 96 da transfer etmek istiyor.

SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNDA BİTİYOR

Kaan Kurt'un kulübü Gladbach ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Borussia Dortmund Teknik Direktörü Marco Rose'un Mönchengladbach'ın başındayken profesyonel yaptığı geç sağ bek, ay-yıldızlı formayı terletmek istiyor. Alt yaş milli takımlarında Almanya adına görev alan Kaan Kurt'un milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanması, Haziran ayında da Ümit Milli Takım 'da forma giymesi bekleniyor.

OLGUCAN KALKAN / İSTANBUL,(DHA)