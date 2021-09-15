Trabzonspor ’da takımın iki önemli ismi Gervinho ve Djaniny sakatlıkları nedeniyle Galatasaray ’la oynanan kritik karşılaşmada forma giyememişti. Sağlık ekibinin çabalarına rağmen yetiştirilemeyen iki oyuncunun önceki gün yapılan son tetkiklerinden müjde gibi haberler geldi. Gervinho ve Djaniny bugünden itibaren tamamen takımla birlikte çalışabilecek. İki oyuncunun da Kasımpaşa ile deplasmanda oynanacak olan karşılaşmada forma giymelerinde bir sakınca görünmüyor. Gelen haber teknik heyette de büyük sevinç yarattı. Özel programla hazırlanacak olan oyuncuların antrenman eksiklerini de giderip hazır hale gelmeleri bekleniyor.

İkisi de oynamak istiyor

Gervinho ve Djaniny’nin zorlanmaya bağlı kas sakatlıkları bulunuyordu. Gerçekleştirilen tedavi süreçleri esnasında Galatasaray maçında risk alınmaması yönünde karar alınan her iki oyuncunun da Kasımpaşa karşısında oynamayı çok istedikleri bildirildi.