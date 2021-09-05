Karadeniz ekibi, yaz transfer döneminde İtalya Serie A'nın köklü ekiplerinden biri olan Roma'nın sağ beki Bruno Peres'i bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı. 31 yaşındaki savunmacı, kısa sürede takıma uyum sağlarken, 26 Ağustos'ta UEFA Konferans Ligi'nde oynanan Roma maçında sakatlanmıştı. Kas zorlanması bulunan tecrübeli futbolcunun sahalara geri dönüşü konusunda kesin bir açıklama yapılmazken, 12 Ekim'de Galatasaray ile oynanacak zorlu karşılaşmada forma giymesi beklenmiyordu. Ancak Brezilyalı futbolcudan müjdeli haber geldi.

Tamamen atlattı

Peres'in, dün gerçekleştirilen idmanda takımla birlikte çalıştığı öğrenildi. Yıldız oyuncunun, son durumunun da bir hayli iyi olduğu ve sakatlığını tamamen atlattığı bilgisine ulaşıldı. Yaşanan bu gelişmeler doğrultusunda tecrübeli sağ bekin, Sarı- Kırmızılılar ile oynanacak mücadelede çok yüksek bir ihtimal ile sahada olacağı belirtildi.