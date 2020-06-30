Trabzonspor’da üst üste yaşanan sakatlıklar, son 2 maçta kaybedilen 4 puanın en önemli sebebi... Özellikle Nwakaeme ve Ekuban’ın yokluğunda takımın hücum planı çökerken, iki oyuncudan güzel haber geldi. Ankaragücü maçından önce sakatlanan ve kadroda yer almayan Ekuban, Galatasaray derbisinde yüzde 90 sahada olacak. Nwakaeme’nin ise ilk etapta 1 ay uzak kalacağı açıklanmıştı. Ancak tedavisi beklenenden çok hızlı ilerliyor. Güçlü kas yapısı nedeniyle çabuk toparlayan Nijeryalı kanat oyuncusunun, iğne ve özel bandajla pazar günü oynama ihtimali var. Hem Ekuban’ın hem de Nwakaeme’nin şampiyonluk yarışındaki en kritik maçta mutlaka görev almak istedikleri öğrenildi.

İdeal 11’e doğru...

Takımın bir diğer sakat oyuncusu Abdulkadir Parmak’ın ise korkulacak durumu yok. Yapılan kontrollerde ciddi bir soruna rastlanmayan genç orta saha, antrenmanlardaki yerini alacak. Bir aksilik yaşanmaz ve bu 3 futbolcu ilk 11’e geri dönerse, Trabzonspor da 2 maç aradan sonra ideal görüntüsüne kavuşacak.



