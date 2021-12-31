Kulübe sürekli yeni isimler teklif edilirken, bu oyunculardan biri de Jason Denayer. Daha önce Galatasaray forması giyen Belçikalı milli stoperin Lyon ile mukavelesi Haziran ayında bitiyor. Ancak 26 yaşındaki savunmacının Avrupa’da ciddi piyasası var. Dolayısıyla bu transfer hiç kolay değil. Bileğinden yaşadığı sakatlık nedeniyle Lyon’un son 2 maçında forma giymeyen Denayer, Ligue 1’de çıktığı 14 karşılaşmada 3 gol attı.

Teklife göre karar verilecek

Yunus Mallı, Yusuf Sarı, İsmail Köybaşı, Trondsen ve Abdulkadir Parmak... Trabzonspor ’un 5 ismiyle Anadolu’dan pek çok kulüp ilgileniyor. Bordo-Mavili yönetim ise yol haritasını belirledi. Buna göre hiçbir oyuncuya şimdilik ‘kendinize takım bulun’ talimatı verilmedi. Trabzonspor’a gelecek resmi tekliflere göre yönetim hareket edecek. Teknik direktör Abdullah Avcı, oyuncularla ilgili son sözü söyleyecek.