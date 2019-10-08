Trabzonspor'un tecrübeli sol beki Filip Novak, Çaykur Rizespor karşılaşmasında ilk yarıda yerde kalmıştı. Adalesinde bir sorun yaşadığı öğrenilen Çek yıldızın durumuyla ilgili ise bir açıklama yapılması bekleniyordu. 29 yaşındaki savunmacıda önemli bir sorunun olmadığı bildirildi.

Bu doğrultuda lige verilen milli aranın ardından Novak’ın yeniden sahalara dönmesi ve Bordo-Mavili formaya kavuşması bekleniyor. İstikrarı ile ön plana çıkan Novak, bu sezon Rize mücadelesi haricinde 12 maçta 90 dakika sahada kalmıştı.