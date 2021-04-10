Kulüpten yapılan açıklamada, her iki futbolcunun da MR’nın çekildiği, sağ arka adalelerinde kas gerilmesi ile ödem tespit edildiği belirtildi. Nwakeme ile Ekuban’ın tedavisi devam ederken, her iki yıldız da bugünkü Çaykur Rizespor deplasmanında forma giyemeyecek. Teknik direktör Abdullah Avcı, kanatlarda Yusuf Sarı ile Yunus Mallı’yı görevlendirmeye hazırlanıyor. Hücumdaki iki ismin yokluğunda, Bordo-Mavili ekibi oldukça zor bir Karadeniz derbisi bekliyor. Nwakaeme ile Ekuban’ın sonraki hafta oynanacak Hatay mücadelesine yetişmeleri planlanıyor.