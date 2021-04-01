Nwakaeme’nin ardından Trabzonspor’un bir diğer önemli yıldızı Caleb Ekuban da çalışmalara start verdi... Gana Milli Takımı’ndan dönen başarılı futbolcu, ayağının tozuyla dünkü idmanı izlemeye geldi. Bir süre teknik direktör Abdullah Avcı ile sohbet eden Ekuban, son durumu hakkında hocasına bilgi verdi. Ekuban sonrasında kendisine hazırlanan özel program dahilinde salonda idman gerçekleştirdi. Ekuban’ın bugünkü takım antrenmanında arkadaşlarına katılması bekleniyor. Ekuban’ın yanı sıra Djaniny de şehre gelirken, kart cezası bulunan yıldız futbolcu yine salonda antrenman yaptı. Djaniny, Sivas’tan sonraki Kayserispor mücadelesinde hazır olacak.



