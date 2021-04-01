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Trabzonspor'a Ekuban müjdesi

Gana Milli Takımı’ndan dönen Caleb Ekuban, antrenmanlara hemen başladı. Yıldız futbolcu, dün takımdan ayrı özel program dahilinde çalışırken, Sivas deplasmanında sahada olacak.

01 Nisan 2021, Perşembe 06:58 Son Güncelleme:
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Trabzonspor'a Ekuban müjdesi

Nwakaeme’nin ardından Trabzonspor’un bir diğer önemli yıldızı Caleb Ekuban da çalışmalara start verdi... Gana Milli Takımı’ndan dönen başarılı futbolcu, ayağının tozuyla dünkü idmanı izlemeye geldi. Bir süre teknik direktör Abdullah Avcı ile sohbet eden Ekuban, son durumu hakkında hocasına bilgi verdi. Ekuban sonrasında kendisine hazırlanan özel program dahilinde salonda idman gerçekleştirdi. Ekuban’ın bugünkü takım antrenmanında arkadaşlarına katılması bekleniyor. Ekuban’ın yanı sıra Djaniny de şehre gelirken, kart cezası bulunan yıldız futbolcu yine salonda antrenman yaptı. Djaniny, Sivas’tan sonraki Kayserispor mücadelesinde hazır olacak. 


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