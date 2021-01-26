Berat Özdemir’in yanı sıra orta alana bir takviye daha düşünen Karadeniz ekibi, Enzo Perez transferini bir türlü bitiremedi. Haftalarca görüşülen ancak son anda ailevi nedenlerden dolayı gelmekten vazgeçen 34 yaşındaki Arjantinli yıldızın yerine yine tecrübeli bir isim gündemde: Mohamed Diame. Wigan, West Ham, Hull City ve Newcastle United gibi İngiliz kulüplerinde forma giyen Diame, 2019’un yazında Katar’a gitmişti.

Al Ahli ile yarım sezonluk mukavelesi olan Diame, menajerler tarafından Trabzonspor’a önerildi. Bordo-Mavililer oyuncunun şartlarını araştırıyor. 1.84 boyundaki Senegalli ön libero, bu sezon 12 maça çıkarken, Premier Lig’de ise 4 farklı kulüpte toplam 239 karşılaşmada oynadı.



