Trabzonspor'a Cisse için son dakika reddi

Trabzonspor, Olympiacos'un 1.97'lik stoperi Pape Abou Cisse için transfer döneminin son saatlerinde bir kez daha devreye girmesine rağmen Yunan ekibinden olumsuz cevap aldığı açıklandı.

06 Ekim 2020, Salı 10:31 Son Güncelleme:
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Trabzonspor'a Cisse için son dakika reddi

Trabzonspor, Vitor Hugo'yu transfer ettiği savunma hattına Pape Abou Cisse'yi de eklemek adına transferin son saatlerine kadar büyük uğraş verdi. Daha önce de oyuncu için teklifte bulunan Trabzonspor, son saatlerde Olympiacos'ta önümüzdeki yaz için bir satın alma opsiyonu içeren kiralama teklifinde bulunsa da bu teklif, reddedildi. 

St. Etienne'in de ilgilendiği belirtilen oyuncu için son saatlerde Trabzonspor'un yanı sıra Slavia Prag da bir teklif yaparken Yunan ekibinden iki takıma da olumsuz cevap verildiği aktarılmakta. 

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