B.B. Erzurumspor ve Ankaragücü maçlarında ilk 11’de olan ve teknik direktör Abdullah Avcı’nın en güvendiği isimlerin başında gelen Abdulkadir Parmak ile Abdülkadir Ömür’den müjdeli haber geldi. Gribal enfeksiyon geçiren ve tedbir amaçlı korona testi de yapılan Trabzonspor’un yıldızları, dünkü antrenmanda takımla çalıştı. Yoğun serum tedavisi uygulanan Parmak ve Ömür, Sivasspor mücadelesinde forma giymeye hazırlar. Avcı’nın özel bir görüşme yaptığı ikili, kendilerini iyi hissettiklerini söylerken, bugün ve yarın gerçekleştirilecek taktik antrenmanlarda da yer alacaklar.

11 için karar zamanı

Abdullah Avcı, iki haftadır kazanan kadroyu genel hatlarıyla korumayı düşünüyor. Kart cezalısı Pereira’nın yerine sağ bekte Serkan Asan’ın olması bekleniyor. İleri uçta kimin oynayacağına ise son iki idmandaki performanslara göre karar verilecek. Afobe bir adım önde gözükmesine rağmen Djaniny de idmanlarda oldukça istekli.