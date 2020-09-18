Sörloth’un satışının netleşmesiyle Trabzonspor’da transfer operasyonu hız kazandı... İlk olarak Stoke City’den Afobe’yi Türkiye’ye getiren Bordo- Mavililer, orta saha takviyesini de yine İngiltere’den yaptı: Lewis Baker. Yıllarca Chelsea’de görev yapan teknik direktör Eddie Newton, Premier Lig devinin altyapısından yetişen ve yakından tanıdığı Baker’ı özellikle istedi. Yönetim de 25 yaşındaki futbolcuyu Trabzon’a getirdi. Londra’dan kalkan uçakla önce İstanbul’a gelen, oradan da Trabzon’a geçen Baker, satın alma opsiyonuyla beraber kiralandı.

Önce kontrol, sonra KAP

Sağlık kontrolünün ardından Trabzonspor Yönetimi, Baker’ın sözleşme detaylarını açıklayacak. Yıldız futbolcunun 1 milyon Euro civarı yıllık bir ücret alması bekleniyor. Geçtiğimiz yarım sezonda Bundesliga ekibi Fortuna Düsseldorf’ta kiralık oynayan Baker, sezonun ikinci bölümünde Chelsea’ye dönmüştü.