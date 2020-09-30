Cuma günü Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da hazırlıklar tüm hızıyla devam ederken, Caleb Ekuban müjdesi yaşandı. Ligin ilk haftasındaki Beşiktaş karşılaşmasında sakatlanan ve ya klaşık 20 gündür takımdan ayrı kalan Ganalı oyuncu dünkü antrenmanda takımla beraber çalıştı.

Bireysel antrenmanlarla kendisini hazır tutmaya çalışan 26 yaşındaki hücumcunun istekli görüntüsü dikkat çekti. Öte yandan idman öncesi teknik direktör Eddie Newton'un, Ekuban'la özel görüşme yapması da dikkatlerden kaçmadı.