Trabzonspor’da sakatlıkların ardı arkası kesilmiyor. Abdülkadir Ömür ve Yusuf Sarı’nın ardından Caleb Ekuban da sakatlandı. Trabzonspor’da dün akşam yapılan antrenmanda Fernandes ile girdiği ikili mücadelede sakatlanan oyuncu Caleb Ekuban’ın sol ayak tarak kemiğinde kırık olduğu bildirildi.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Takımımızın bu akşam gerçekleştirdiği antrenmanda sol ayağına aldığı darbe sonucu sakatlanan oyuncumuz Caleb Ekuban’ın muayenesi yapılmış, çekilen röntgen ve tomografisi sağlık kurulumuzca değerlendirilmiştir. Yapılan tetkikler sonrası sol ayak beşinci tarak kemiği tabanında parçalı kırık tespit edilen oyuncumuz Caleb Ekuban’ın ameliyat edilmesi gerekli görülmüştür." ifadesine yer verildi.

Ganalı oyuncunun yaklaşık 6 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Ekuban, UEFA Avrupa Ligi’nde 4 maçta 4 gol, ligde de 3 maçta 1 gol olmak üzere bu sezon 7 resmi maçta 5 gol kaydederek takımının bu dönemde en golcü oyuncusu oldu.

Haberin fotoğrafları için tıklayın Trabzonspor'da son dakika... Ekuban'ın ayağında kırık var