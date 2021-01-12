2.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Gençlerbirliği’nden transfer edilen Berat Özdemir, koronayı atlattı... 10 günlük ev izolasyonu süreci tamamlanan 22 yaşındaki yıldız oyuncunun son iki Kovid-19 testi negatif çıktı. 4.5 yıllık sözleşme imzalanan Berat, bugün Trabzonspor’da ilk antrenmanına çıkacak. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın hemen Antalyaspor karşılaşmasında 21 kişilik kadroya almayı planladığı Berat, Gençlerbirliği’inde 13 lig maçında oynamış, 1042 dakika süre alıp, 3 gollük performans göstermişti. Bugün yeni takım arkadaşlarıyla tanışacak olan Berat Özdemir’in, hafta içinde basın mensuplarının karşısına çıkması bekleniyor.



