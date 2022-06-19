Trabzonspor ’da transfer çalışmaları son sürat devam ederken gözler bir yandan da gelen tekliflerde. Bordo-Mavililer’in geçen sezona damga vuran yıldızlarına Avrupa’dan ciddi öneriler gelmeye devam ediyor. Son olarak Bakasetas için İtalya’nın köklü kulüplerinden Fiorentina, Fırtına’nın kapısını çaldı. Çizme ekibi, Yunan futbolcuya 6 milyon Euro bonservis önerdi. Trabzonspor Yönetimi ise kapıyı 10 milyon Euro’dan açtı. İtalyanlar, Bakasetas’ı takıma kazandırmayı çok istiyor. Bu nedenle transferin 8 milyon Euro’ya bitme ihtimali oldukça yüksek. Transferin birkaç gün içerisinde bitmesi bekleniyor.

Yönetime cazip geldi

Özellikle geçen sezonun ikinci bölümünde beklentilerin uzağında bir performans ortaya koyan Bakasetas, Abdullah Avcı’yı bu bölge için arayışa itmişti.Deneyimli teknik adamın yeni sezon planlamasında çok önemli bir rolü bulunmayan Bakasetas için gelen teklif, yönetim açısından da son derece cazip karşılandı. 8 milyon Euro’luk satış gerçekleşirse, Trabzonspor bu parayı da transfer bütçesine ekleyerek elini güçlendirecek.







