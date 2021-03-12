Sezon başında büyük umutlarla alınan ancak çapraz bağları kopan Anders Trondsen, nihayet saha çalışmalarına başladı. Norveçli orta saha oyuncusu, antrenmanda takımdan ayrı olarak bireysel program dahilinde idman yaptı.

Trondsen, Nisan ayında maç oynayacak düzeye gelmeyi hedefliyor. Ara transfer döneminde lisansı çıkartılan Trondsen, teknik direktör Abdullah Avcı’nın uygun görmesi halinde ligin sonuna doğru maç kadrosuna alınabilir.



