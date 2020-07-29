Son dakika... Trabzonspor'a Alanyaspor maçında ikinci şok! Filip Novak...

Son dakika haberi... Ziraat Türkiye Kupası'nda Alanyaspor'la mücadele eden Trabzonspor'a Ekuban'ın ardından Filip Novak'tan da kötü haber geldi.

29 Temmuz 2020, Çarşamba 23:12 Son Güncelleme:
- A +
Son dakika... Trabzonspor'a Alanyaspor maçında ikinci şok! Filip Novak...

Trabzonspor'un Çek futbolcusu Filip Novak, Alanyaspor maçında kafasına aldığı darbeden sonra ambulansla hastaneye götürüldü.

Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası finalinde bordo-mavililerde Filip Novak sakatlandı. Novak, Coulker ile girdiği hava topu mücadelesi sonrasında başına aldığı darbeden sonra sahayı sedye ile terk etti. 30 yaşındaki futbolcunun yerine 78. dakikada Kamil Ahmet Çörekçi oyuna dahil oldu.

Çek futbolcu daha sonra ambulansla hastaneye götürüldü.


İlgili Haberler
Son dakika... Trabzonspor'a finalde Caleb Ekuban şoku


YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...