Kasımpaşa maçının hazırlıklarına hemen başlayan Trabzonspor’a güzel haber... Orta sahanın kilit isimlerinden Abdulkadir Parmak döndü. İzolasyon sürecini tamamlayan ve son testleri negatif çıkan başarılı futbolcu, antrenmandaki yerini aldı. Öncesinde ufak bir sakatlık problemi de olan Abdulkadir Parmak, Kasımpaşa mücadelesini iple çekiyor. Parmak’ın dönmesiyle birlikte orta sahada teknik heyetin eli iyice güçlenecek. Baker ve Flavio’nun yanı sıra Parmak da Kasımpaşa maçında ilk 11’de olabilir. Bu gelişmenin ardından takımda sadece iki eksik kaldı. O isimler Ekuban ve Hüseyin Türkmen.

Gözler Ekuban’da

Hüseyin’in Kasımpaşa maçının kadrosunda olması zor gözükürken, Ekuban’ın durumu yakından takip ediliyor. Konora testi pozitif çıktıktan sonra evde izolasyon sürecine alınan başarılı hücumcunun herhangi bir semptomu bulunmuyor. Ekuban oynaması için yapılacak son 3 testinin negatif çıkması gerekiyor.



